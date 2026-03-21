Шесть советов, как сохранить глаза перед бушующим весенним солнцем

Многие ошибочно полагают, что пик солнечной активности приходится на лето, а весной действие ультрафиолета минимально, однако именно в этот период глаза становятся особенно уязвимыми, предупредила врач-офтальмолог Анастасия Котельникова. По её словам, за зиму органы зрения успевают адаптироваться к дефициту света, а с приходом весны ситуация резко меняется: с каждым днём яркость солнечных лучей усиливается, а уровень ультрафиолета становится выше.