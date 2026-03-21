Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В кино выходит экранизация книги красноярской писательницы Анны Джейн

Это первый фильм по мотивам книги известного автора.

С 26 марта фильм «Твоё сердце будет разбито» покажут в кино. Это первая картина, снятая по мотивам красноярского автора Анны Джейн. Её книги много лет подряд становятся самыми издаваемыми и популярными в России.

Жанр фильма — подростковая мелодрама. В центре сюжета старшеклассница, которую буллят в школе. На защиту девушки встаёт хулиган. Между героями вспыхивают чувства.

Режиссёром картины стал Михаил Вайнберг, а главные роли исполнили Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.

Ранее мы рассказывали, что писательница ушла из жизни в 2023 году в возрасте 35 лет.