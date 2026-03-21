В кино выходит экранизация книги красноярской писательницы Анны Джейн

С 26 марта фильм «Твоё сердце будет разбито» покажут в кино. Это первая картина, снятая по мотивам красноярского автора Анны Джейн. Её книги много лет подряд становятся самыми издаваемыми и популярными в России.
Жанр фильма — подростковая мелодрама. В центре сюжета старшеклассница, которую буллят в школе. На защиту девушки встаёт хулиган. Между героями вспыхивают чувства.
Режиссёром картины стал Михаил Вайнберг, а главные роли исполнили Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.
Ранее мы рассказывали, что писательница ушла из жизни в 2023 году в возрасте 35 лет.