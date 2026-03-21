МАРТ временно закрыл популярный магазин в Минске из-за просрочки

Речь идет про магазин «Белмаркет», расположенный на 2-ом Велосипедном переулке. В ведомстве отметили, что в момент проверки в торговом объекте предлагались к продаже товары с истекшим сроком годности: полуфабрикаты из свинины, свежая голубика, подсолнечное масло. С истекшим сроком годности были пиво и слабоалкогольные напитки. В МАРТ уточнили, что срок годности отдельных товаров истек летом 2025 года.