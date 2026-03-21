МАРТ временно закрыл популярный магазин в Минске из-за просрочки

Министерство антимонопольного регулирования и торговли временно приостановило работу популярного магазина в Минске из-за просрочки.
Речь идет про магазин «Белмаркет», расположенный на 2-ом Велосипедном переулке. В ведомстве отметили, что в момент проверки в торговом объекте предлагались к продаже товары с истекшим сроком годности: полуфабрикаты из свинины, свежая голубика, подсолнечное масло. С истекшим сроком годности были пиво и слабоалкогольные напитки. В МАРТ уточнили, что срок годности отдельных товаров истек летом 2025 года.
«Работа объекта приостановлена МАРТ до устранения допущенных нарушений законодательства», — подчеркнули в ведомстве.
И добавили, что указанный магазин уже не первый раз попадает в поле зрения специалистов. И за это ООО «БелМаркетКомпани» ранее привлекалось к административной ответственности.
В МАРТ заметили, что о проведении выборочной проверки ООО предупредили за месяц. Однако субъектом торговли не были предприняты меры, связанные с наведением порядка.
«Нарушения, несущие угрозу жизни и здоровью населения, установлены в 80% проверенных торговых объектах Минска», — сказано в сообщении.