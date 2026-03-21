В Нижегородской области отремонтируют дорогу Богородск — Ключищи

Более 21 км дороги Богородск — Ключищи отремонтируют в Богородском округе Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сейчас на трассе есть многочисленные дефекты: трещины, колея и ямы. Все это снижает безопасность движения. Во время работ специалисты срежут старый асфальт, уложат два слоя нового, укрепят обочины щебнем, восстановят водопропускные трубы и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют к концу сентября 2026 года.
«Обновленная по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” трасса обеспечит комфортный и безопасный проезд для тысяч местных жителей, поскольку дорога ведет к месту работы, учебы, медицинским учреждениям и объектам социальной инфраструктуры. Особенно важно, что отремонтированная дорога повысит доступность Богородской центральной больницы и других медицинских учреждений округа для жителей отдаленных сел и деревень. Кроме того, по этому маршруту подвозят детей к школам и детским садам в Богородске, а также здесь организовано движение рейсовых автобусов», — отметил директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.