Ричмонд
+14°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области отремонтируют дорогу Богородск — Ключищи

Работы на участках протяженностью свыше 21 км планируют завершить к концу сентября.

Источник: Национальные проекты России

Более 21 км дороги Богородск — Ключищи отремонтируют в Богородском округе Нижегородской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас на трассе есть многочисленные дефекты: трещины, колея и ямы. Все это снижает безопасность движения. Во время работ специалисты срежут старый асфальт, уложат два слоя нового, укрепят обочины щебнем, восстановят водопропускные трубы и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют к концу сентября 2026 года.

«Обновленная по нацпроекту “Инфраструктура для жизни” трасса обеспечит комфортный и безопасный проезд для тысяч местных жителей, поскольку дорога ведет к месту работы, учебы, медицинским учреждениям и объектам социальной инфраструктуры. Особенно важно, что отремонтированная дорога повысит доступность Богородской центральной больницы и других медицинских учреждений округа для жителей отдаленных сел и деревень. Кроме того, по этому маршруту подвозят детей к школам и детским садам в Богородске, а также здесь организовано движение рейсовых автобусов», — отметил директор главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.