На дорогах Нижнего Новгорода 95% разметки сделают пластиком

95 процентов дорожной разметки в Нижнем Новгороде нанесут пластиком — долговечным материалом, который должен повысить безопасность на дорогах. Такие планы озвучили на заседании постоянной комиссии по развитию дорожного хозяйства и транспорта городской Думы.
Николай Мамонов, руководитель Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения города, рассказал, что в этом году разметку приведут в порядок на 471 улице, включая 50 ключевых магистралей. Общая площадь работ составит 188,7 тысячи квадратных метров: из них 173,5 тысячи «квадратов» покроют пластиком, а остальные 15,2 тысячи — краской. Ее, по словам председателя профильной комиссии Станислава Прокоповича, в основном используют для разметки велодорожек и парковок средств индивидуальной мобильности.
