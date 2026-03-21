На дорогах Нижнего Новгорода 95% разметки сделают пластиком

Николай Мамонов, руководитель Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения города, рассказал, что в этом году разметку приведут в порядок на 471 улице, включая 50 ключевых магистралей. Общая площадь работ составит 188,7 тысячи квадратных метров: из них 173,5 тысячи «квадратов» покроют пластиком, а остальные 15,2 тысячи — краской. Ее, по словам председателя профильной комиссии Станислава Прокоповича, в основном используют для разметки велодорожек и парковок средств индивидуальной мобильности.