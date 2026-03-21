В татарстанском поселке Камские Поляны обустроили тропу здоровья

Там высадили 100 молодых деревьев, проложили прогулочные дорожки, оборудовали детскую площадку с тренажерами и беседки.

Источник: Национальные проекты России

Тропу здоровья протяженностью 1,2 километра благоустроили в поселке Камские Поляны в Татарстане, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района. Это отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

На входе в новое общественное пространство установили арку, а вдоль маршрута дополнительно высадили 100 молодых деревьев. Прогулочные дорожки засыпали древесной щепой.

Также для комфорта отдыхающих вдоль маршрута смонтировали освещение, установили скамейки и урны. Для детей оборудовали площадку с современными тренажерами и разместили две беседки со столами.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.