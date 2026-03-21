В Сочи за год отремонтируют 72 многоквартирных дома

Капитальный ремонт 72 многоквартирных домов проведут в Сочи в 2026 году в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города.
В трех зданиях строители уже полностью завершили работы. Еще в 12 ремонт находится в активной стадии.
«Капитальный ремонт — это системная работа по продлению срока службы жилого фонда и созданию безопасных условий для жизни сочинцев. При формировании планов на будущее главным ориентиром остаются пожелания самих жителей, которые на собраниях собственников определяют перечень необходимых работ. В Сочи собираемость платежей в фонд капремонта составляет примерно 90%, жители заинтересованы в улучшении общего пространства. В текущем году ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения завершим до начала отопительного сезона, остальные работы выполним до конца декабря», — отметил глава Сочи Андрей Прошунин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.