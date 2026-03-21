Нижегородцам не советуют держать ноги в кипятке для борьбы с мигренью

Нижегородцев предупредили, что следование советам блогеров может быть опасным: в связи с магнитными бурями в Сети появилось много советов для страдающих от мигрени. Предупреждение для тех, кто привык слепо верить рекомендациям «экспертов» из интернета, опубликовал главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
По его словам, многие блогерские способы борьбы с мигренью могут нести риски. Не стоит помещать ноги в кипяток, а на шею класть лед. Контраст температур может привести к ишемическому инсульту.
Ни в коем случае нельзя запивать таблетки энергетиком — это может стать причиной серьезных проблем с желудком. У людей, которые пьют обезболивающее чаще десяти раз в месяц, может возникать абузусная боль. То есть, голова болит уже от приема таблеток.
Алексей Никонов напомнил, что мигрень — это серьезное расширение сосудов мозга. Единственный эффективный метод борьбы с ней — это триптаны, но их можно получить только по медицинскому рецепту.
Напомним, Нижегородский диагностический центр возглавила Елена Овчинникова.