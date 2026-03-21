Более 200 жителей подмосковного Щелкова сдали отходы на переработку

Масштабная экологическая акция по сбору отходов прошла в подмосковном Щелкове при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Более 200 человек принесли отходы на переработку, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Всего участники собрали 30 кубометров пластика, стекла и бумаги. Пункт сортировки был организован на площадке молодежного центра «Навигатор». Распределяли сырье по 50 различным фракциям 20 волонтеров. Это позволило отправить на переработку даже сложные виды отходов, которые обычно попадают на полигоны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.