График работы переправы Самара — Рождествено может меняться с 21 марта

Режим работы судов на воздушной подушке, которые курсируют по маршруту Самара — Рождествено, могут скорректировать с 21 марта. Это связано с изменением ледовой обстановки на Волге.
«В связи с подвижками ледовых полей на Волге движение судов на воздушной подушке осуществляется по фактической ледовой обстановке. Просим следить за оперативной информацией при планировании поездки», — сообщили в министерстве транспорта и автодорог Самарской области.
Всю информацию о работе судов на воздушной подушке можно отслеживать на официальных площадках регионального Минтранса и Самарского речного пассажирского предприятия.