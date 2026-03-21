Синоптики обещают облачную погоду и до +9°C в Нижнем Новгороде с 23 по 29 марта

Синоптики ожидают преимущественно облачную погоду и до +9 градусов в Нижнем Новгороде на неделе с 23 по 29 марта. Прогноз представила «Яндекс. Погода».
В понедельник метеорологи обещают облачную погоду без осадков, днем может выглянуть солнце. Температура воздуха достигнет +9°C. Во вторник и среду, 24 и 25 марта на улице будет до +7°C.
Четверг порадует нижегородцев солнечной погодой. Температура воздуха будет держаться около +7°C. В пятницу эксперты прогнозируют пасмурный день, но без осадков.
В выходные в столице Приволжья будет облачно. В субботу воздух прогреется до +7°C, в воскресенье будет на 1 градус прохладнее, пройдут дожди.
Напомним, нижегородская канатная дорога возобновила работу 21 марта.