Глава Следкома затребовал доклад о поисках семьи Усольцевых и пропавшего на «Столбах» мужчины

Второе дело — об исчезновении семьи Усольцевых из Железногорска. 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь приехали в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход. Из-за непогоды группа не собралась, но 28 сентября они выдвинулись самостоятельно, сообщив маршрут до горы Буратинка. На следующий день женщина не вышла на работу, а 30 сентября сын подал заявление в полицию. Основная версия — несчастный случай, связанный с резким ухудшением погоды. Их поиски продолжаются.