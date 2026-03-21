Глава Следкома затребовал доклад о поисках семьи Усольцевых и пропавшего на «Столбах» мужчины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования двух уголовных дел о безвестном исчезновении людей в Красноярском крае.
Одно из них касается 56-летнего мужчины, пропавшего 9 марта в национальном парке «Красноярские Столбы». Он приехал к восточному входу, припарковал машину и отправился к горе Ермак, после чего перестал выходить на связь. Признаков противоправных действий в машине не нашли.
Второе дело — об исчезновении семьи Усольцевых из Железногорска. 27 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь приехали в поселок Кутурчин, чтобы отправиться в пеший поход. Из-за непогоды группа не собралась, но 28 сентября они выдвинулись самостоятельно, сообщив маршрут до горы Буратинка. На следующий день женщина не вышла на работу, а 30 сентября сын подал заявление в полицию. Основная версия — несчастный случай, связанный с резким ухудшением погоды. Их поиски продолжаются.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя краевого ГСУ СК Дмитрию Вастьянову доложить о ходе расследования обоих дел и о принятых мерах по установлению местонахождения пропавших.
