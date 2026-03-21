Аэропорт Волгограда открыли 21 марта после беспилотной опасности

Утром 21 марта аэропорт Волгограда снова принимает и отправляет пассажирские рейсы, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Росавиация подтвердила, что воздушная гавань полностью вернулась к штатной работе после ночной атаки беспилотников. В 7:34 утра федеральное авиационное агентство объявило об отмене всех ограничений на полеты гражданской авиации.
Напомним, запрет на полеты в воздушном пространстве региона действовал восемь. В это же время в Волгоградской области объявили беспилотную опасность. Минобороны России ночью сообщало об успешной ликвидации беспилотников ВСУ в воздушном пространстве региона.
Из-за временных ограничений, конечно, возникли небольшие сбои в расписании. Три московских авиарейса перенесли — изменилось время их прилета и отправления.