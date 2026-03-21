Подростковые игрища 21 века

Восторг! Как же нравится миру его собственный инфантилизм. Им ведь можно оправдать все что угодно. Ну вот скажите, что взять с подростка 32 лет? Он же подросток! В 20 веке при разных обстоятельствах люди добавляли себе год-другой, силясь выглядеть старше. В 21 веке человек пытается молодиться. В этом желании — смотреться моложе — вроде бы нет ничего плохого. Но недавно я видела в метро дяденьку под два метра ростом, на голове у которого была шапка с оленьими рожками. Воздаю должное этой ироничной самопрезентации, но честно: на фоне синюшной небритости рогатая шапка выглядит не очень. Зачем человечеству «узаконенная юность» и почему так раздвинулись границы именно подростковой «ниши», даже не детства? Ответ на поверхности. Подросток ни за что не отвечает. Он просто такой, какой есть, нравится — не нравится. И это главный его бонус, перекрывающий все возможные неудобства.