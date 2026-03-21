Французские корни, русский размах: история успеха династии фабрикантов Армандов

Вместе с промышленной империей росли и земельные владения Армандов. Кроме уже упомянутого Ельдигино семье принадлежали другие имения близ Москвы: Рождествено-Суворово, Пестово (оба находятся в городском округе Мытищи), Соколово (сегодня входит в городской округ Солнечногорск), Алешино и Богословское (Пушкинский городской округ). В каждом из них кипела жизнь. Здесь Арманды открывали школы, собирали библиотеки, строили больницы. Так, лечебница в Алешино, построенная купцами еще в 1913 году, продолжила работать на благо жителей села и в советское время.