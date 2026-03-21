Новую атомную станцию Южная АЭС могут построить в Новочеркасске

Ситуацию прокомментировали региональные власти.

О планах по строительству во время встречи «за круглым столом» комитета по экономической политике Совета Федерации заявил гендиректор концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько. Предварительно, новая станция может появиться в Новочеркасске, рядом с Новочеркасской ГРЭС.

Ситуацию прокомментировал замгубернатора Дона Игорь Сорокин. Он сообщил, что пока рано говорить о принятии окончательных решений. Он добавил, что сейчас в министерстве промышленности и энергетики РО действительно находится на рассмотрении декларация «Росатома» о проекте строительства новой станции.

«Профильные специалисты ведомств проводят работу по формированию экспертного заключения о социально-экономических, инфраструктурных и технических параметрах предполагаемого размещения объекта», — резюмировал Игорь Сорокин.

Он также подчеркнул, что информация о дальнейших планах по строительству новой АЭС будет актуализироваться с учётом диалога с общественностью и профильными структурами.