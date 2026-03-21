36 объявлений о продаже лекарств заблокировал донской Росздравнадзор

В объявлениях предлагалось приобрести препараты для профилактики тромбообразования.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области, за два дня мониторинга социальных сетей специалисты территориального ведомства заблокировали 36 объявления о незаконной продаже лекарственных препаратов.

Уточняется, что в этих 36 объявлениях предлагалось приобрести препараты для профилактики тромбообразования.

По информации ведомства, данные лекарства продавались по завышенной цене. Хотя в аптечной сети донского региона продаётся достаточное количество такого рода препаратов по установленной стоимости.

Как напомнили в Росздравнадзоре, жители Ростовской области должны не забывать о рисках, существующих с покупкой медикаментов не в лицензированных аптечных организаций. Покупка лекарств у нелегальных продавцов может нанести вред здоровью.