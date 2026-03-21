Лидер ФНЛ «Факел» проиграл впервые с прошлой осени

В первом матче 25-го тура Футбольной национальной лиги лидер чемпионата воронежский «Факел» в Волгограде уступил местному «Ротору» — 1:0.

Источник: "Российская газета"

В первом матче 25-го тура Футбольной национальной лиги лидер чемпионата воронежский «Факел» в Волгограде уступил местному «Ротору» — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий хозяев Абу-Саид Эльдарушев.

Для «Факела» это стало первым поражением с октября 2025 года, когда воронежцы на выезде уступили «СКА-Хабаровску». Затем у команды началась шестиматчевая серия из побед.

Для «Ротора» же победа над «Факелом» стала первой с прошлого ноября: шесть игр у волгоградцев завершались ничьей или поражением.

«Факел» остается единоличным лидером ФНЛ. Пока отрыв от ближайшего преследователя — екатеринбургского «Урала» составляет семь очков. При этом у воронежцев есть игра в запасе: в 23-м туре из-за сильных морозов не состоялся матч с «Нефтехимиком». Эта игра была перенесена на 1 апреля.

«Ротор», также ставящий себе задачу выхода в Российскую премьер-лигу, временно поднялся с седьмого на шестое место.