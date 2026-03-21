Армия Ирана продолжает наносить ответные удары, используя новые виды вооружений, вопреки заявлениям американского лидера Дональда Трампа о полном уничтожении боеспособности вооруженных сил Исламской Республики.
В материале подчёркивается, что, несмотря на утверждения Трампа об уничтожении 100% боеспособности Ирана, иранские силы продолжают наносить существенный ущерб и применять новые виды вооружений, включая ракету «Насралла».
«У Ирана нет ни времени, ни желания играть в игры. Вы нападаете на Банк Ирана? Тогда все американские и израильские кредиторы в Заливе становятся законными целями и так далее. Так произошло и с нефтяными объектами. Причем Иран атаковал Израиль невиданной ранее ракетой “Насралла”, названной в честь генсека ливанской партии», — говорится в статье.
Авторы подчеркивают, что Иран не только отвечает на удары, но и демонстрирует развитие вооружений, что подтверждает изначальные обещания Тегерана постепенно задействовать всё более современные и грозные технологии.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что Иран в конфликте против США и Израиля применяет новые ракеты, дальность которых достигает 2,5 тысячи км.