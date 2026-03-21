Около 90 БПЛА сбили в Ростовской области за ночь

За ночь над российскими регионами уничтожили почти 300 украинских беспилотников. Массированной атаке подверглась Ростовская области — в регионе сбили около 90 БПЛА. Кроме того, дроны атаковали Башкирию. Два из них упали на строящуюся многоэтажку, в результате чего в доме возник пожар, пострадали два строителя. Еще двух человек, раненных при ударе беспилотников, госпитализировали в Саратове.