В Нижегородской области меняют правила эвакуации автомобилей и катеров

Законодательное собрание Нижегородской области подготовило проект изменений в действующие правила перемещения транспортных средств. Это делается для того, чтобы привести региональные нормы в соответствие с федеральным законодательством — в том числе с Кодексом внутреннего водного транспорта и другими законами.

Текст проекта опубликован на сайте областного парламента.

В документе уточняются понятия «маломерное судно» и «база для их стоянки», так как правила распространяются и на такие виды транспорта. Также вместо формулировок «лицо, осуществляющее перемещение» и «лицо, осуществляющее хранение» вводится новое понятие — «представитель специализированной организации». Это позволит точнее определить, кто именно отвечает за перемещение и хранение транспортных средств.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в России заработали новые правила эвакуации автомобилей.