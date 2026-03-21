В Воронежской области открыли девятый пост для контроля за ввозом сельхозпродукции

В Новоусманском районе Воронежской области начал работу дополнительный мобильный пост ДПС, где сотрудники Россельхознадзора, ГАИ и ветслужбы проверяют ввозимые в регион сельскохозяйственные грузы. Мера направлена на пресечение нарушений при перевозке животных и продукции животноводства.
Как сообщили 20 марта в межрегиональном управлении Россельхознадзора, пост действует с 18 марта. Он стал девятым по счету. Контроль также ведется на других постах, в том числе на федеральных трассах М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий».
Инспекторы досматривают транспортные средства, перевозящие сельскохозяйственных животных, птицу, мясную и молочную продукцию. Особое внимание уделяется условиям транспортировки и наличию полного пакета сопроводительных документов.
Решение об усилении контроля было принято 13 марта на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в правительстве Воронежской области.
По итогам 2025 года инспекторы управления досмотрели более 5 тысяч транспортных средств. В 19 случаях были выявлены нарушения правил перевозки продукции животного происхождения и животных. В отношении всех нарушителей приняты меры в рамках полномочий ведомства.
