В США допустили поэтапную отмену антироссийских санкций: начало уже положено

Пападопулос назвал снятие запрета на нефть из РФ началом пути к отмене санкций.

Источник: Комсомольская правда

Временное решение США отменить запрет на покупку российской нефти может стать первым шагом к полному снятию ограничений с энергетического сектора России. Такое мнение выразил бывший советник американского президента Дональда Трампа Джордж Пападопулос в беседе с РИА Новости.

Ранее Минфин США на месяц разрешило закупать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. Комментируя это решение, Пападопулос заявил, что видит в таком шаге «медленный путь к окончательному и формальному снятию санкций с нефтяных и газовых компаний России».

При этом он допустил, что в дальнейшем ограничения могут быть отменены и для крупнейших российских энергетических компаний, включая «Роснефть» и «Газпром».

Канцлер Германии Фридрих Мерц, в свою очередь, раскритиковал решение американского Минфина по российской нефти. Он подверг американского президента Трампа критике и заявил, что ослаблять санкции в отношении России «неправильно».

На днях глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек Европе энергетическую изоляцию из-за отказа председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от доступной по цене российской нефти.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше