Губернатор Дона Слюсарь передал спецтехнику бойцам добровольческого корпуса

Губернатор Дона Юрий Слюсарь передал спецтехнику бойцам добровольческого корпуса «Великий князь Владимир». Об этом говорится на сайте регионального правительства.
В парке «Левобережный» глава Дона передал бойцам десять квадроциклов. Эта техника поможет повысить мобильность и боеспособность подразделений.
«Ваша служба требует не только мужества, но и высочайшего профессионализма, чёткости действий, от которых зависят жизни», — прокомментировал губернатор.
Добавим, с начала СВО жители донского региона в рамках гуманитарной помощи уже передали бойцам сотни машин и спецтехнику, а также тысячи БПЛА и различное необходимое борудование.
