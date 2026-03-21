Приговор Муминджанову обжалуют и адвокаты, и гособвинение

ВОРОНЕЖ, 21 мар — РИА Новости. Приговор замкомандующего Ленинградским военным округом генералу Валерию Муминджанову, приговорённого к 10 годам строгого режим за получение взяток на более 17 миллионов рублей, обжалуют и адвокаты в связи с суровостью наказания, и гособвинение в связи с тем, что он был не лишен наград, сообщили РИА Новости в пресс-службе Воронежского гарнизонного военного суда.
Воронежский гарнизонный военный суд 5 марта приговорил Муминджанова к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере однократной суммы взятки — 17 миллионов 950 тысяч рублей. Также Муминджанова лишили звания генерал-майора.
«Поступила апелляционная жалоба и апелляционное представление от гособвинения. Гособвинение написало по поводу госнаград, что его не лишили — просят лишить. А защита, соответственно, наоборот — в связи с суровостью», — сообщили в суде.
По данным следствия, в 2017—2023 годах Муминджанов был руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за обеспечение ВС РФ вещевым имуществом. В этот период Минобороны при выполнении гособоронзаказа были заключены госконтракты с организациями на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей. За содействие в заключении контрактов с определенными фирмами генерал, как полагало следствие, получил взятку на сумму более 18 миллионов рублей.