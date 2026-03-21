70 нарушений выявлено в 19 автобусах Нижнего Новгорода

На трех автобусных маршрутах Нижнего Новгорода специалисты Центра развития транспортных систем нашли 70 нарушений. Проверка затронула 19 машин, сообщили в ЦРТС.
Рейд прошел на маршрутах № 43, 72 и 86, которые обслуживает АО «Нижегородпассажиравтотранс». Из 19 проверенных автобусов девять работали на 43-м маршруте, семь — на 72-м, еще три — на 86-м.
Чаще всего перевозчик нарушал требования к информационному оформлению: таблички в салонах и на кузовах были неполными или неправильными. Не обошлось и без технических недочетов — на части автобусов не оказалось систем автоподсчета пассажиров и молотков у аварийных выходов. А в салонах инспекторы заметили надписи на сиденьях, порванную обивку, грязь, трещину на лобовом стекле и повреждения бампера. К тому же в некоторых машинах не работали дисплеи, на которых должна выводиться информация для пассажиров.
В ЦРТС заявили, что за выявленные нарушения перевозчику предъявят штрафные санкции. Претензионная работа уже началась.
Напомним, в Нижегородской области продолжается масштабное обновление общественного транспорта. За период с 2020 по 2025 год для муниципальных перевозок закуплено 976 новых автобусов.