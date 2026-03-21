Проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек

Источник: Комсомольская правда

Проезд в Минске на наземном транспорте и метро дорожает сразу на 15 копеек. Это следует из решения Мингорисполкома № 1016 от 19 марта 2026 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Стоимость проезда в автобусах, троллейбусах, трамваях вырастет с 0,95 рубля до 1,10 рубля. Станет дороже и проезд в метро. Цена на жетон будет 1,15 рубля вместо 1 рубля. Стоимость единого проездного на месяц составит 65,84 рубля (ранее — 56,97 рубля).

Кроме того, решением Мингорисполкома были установлены предельные тарифы для билетов на маршрутные автобусы. В Минске проезд будет стоить 3,30 рубля. Цена на проезд в города-спутники будет до 5 рублей.

Решение вступит в силу через пять дней после официального опубликования.

