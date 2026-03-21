В Саратовской области обновят Татищевскую районную больницу

Капитальный ремонт проведут в Татищевской районной больнице в Саратовской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
В здании планируют обновить инженерные сети. Речь идет о системах отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения.
«Также на 2026 год запланирована установка двух модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов в селах Мизино-Лапшиновка и Полчаниновка. Общая сумма финансовых затрат на проведение работ составляет более 31 миллиона рублей. В настоящее время проводятся необходимые конкурсные процедуры по определению поставщиков для проведения работ», — рассказала главный врач районной больницы Марина Берсенева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.