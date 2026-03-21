Жительницу Ростовской области освободили из рабства на Ставрополье

На Ставрополье освободили из рабства жительницу Ростовской области. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».
Женщина попала в беду после семейной драмы. Она плакала и бродила по улицам. Вербовщики воспользовались ее тяжелым состоянием. Они уговорили ростовчанку поехать с ними поработать.
В итоге женщина провела на ферме в другом регионе около месяца. Ее периодически вывозили на овощебазу. Там заставляли трудиться.
— Деньги ей не платили. Запугивали и говорили, что если женщина попытается попросить помощи у сотрудников полиции, то с ними все равно договорятся, и она никуда не уедет, — рассказала координатор волонтерского движения, которое помогло освободить ростовчанку, Арина Файрушина.
Сейчас пострадавшая уже едет домой — в Ростовскую область.
