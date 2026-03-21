Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Ростовской области освободили из рабства на Ставрополье

Волонтеры рассказали, как женщину заставили работать на ферме около месяца.

Источник: Комсомольская правда

На Ставрополье освободили из рабства жительницу Ростовской области. Об этом сообщает издание «АиФ — Северный Кавказ».

Женщина попала в беду после семейной драмы. Она плакала и бродила по улицам. Вербовщики воспользовались ее тяжелым состоянием. Они уговорили ростовчанку поехать с ними поработать.

В итоге женщина провела на ферме в другом регионе около месяца. Ее периодически вывозили на овощебазу. Там заставляли трудиться.

— Деньги ей не платили. Запугивали и говорили, что если женщина попытается попросить помощи у сотрудников полиции, то с ними все равно договорятся, и она никуда не уедет, — рассказала координатор волонтерского движения, которое помогло освободить ростовчанку, Арина Файрушина.

Сейчас пострадавшая уже едет домой — в Ростовскую область.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.