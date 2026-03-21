Отдалённое село на севере Хабаровского края обеспечили топливом и продовольствием

В Аяно-Майский район привезли жизненно важный груз.

Источник: Хабаровский край сегодня

В рамках планового завоза в село Аим Аяно-Майского района Хабаровского края доставили 18 тонн топлива. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», до апреля 2027 года в населенный пункт будет доставлено в общей сложности 60 тонн горючего.

Объем топлива полностью покрывает годовую потребность ММУП «Коммунальник» в энергоресурсах, что позволит предприятию бесперебойно обеспечивать жителей села и местные организации электрической энергией.

Кроме топлива, в Аим доставлены критически важные грузы: продовольственные товары первой необходимости, новая очистная водонасосная станция, рассчитанная на текущие и перспективные потребности села, а также современный дизель‑генератор повышенной мощности.

Внедрение нового оборудования существенно повысит надежность коммунальной инфраструктуры села. Дизель‑генератор обеспечит резервное энергоснабжение при возможных аварийных отключениях, а обновленная водонасосная станция гарантирует стабильное водоснабжение даже в условиях пикового потребления.