В Дигорском районе Северной Осетии высадят 500 саженцев дуба

Центральное мероприятие международной акции «Сад памяти» пройдет 8 апреля в Дигорском районе Северной Осетии в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадят 500 саженцев дуба красного в память о героях Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятие объединит учащихся и студентов, воспитанников Северо-Кавказского суворовского военного училища, Движения первых, а также сотрудников природоохранных ведомств и организаций. Всего в регионе в этом году во время акции планируется высадить 9,5 тыс. деревьев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.