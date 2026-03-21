Мошенники обманули более 1 200 жителей Красноярского края с начала года

За три месяца 2026 года аферисты ввели в заблуждение 1 209 человек, обманутые потеряли более 403 миллионов рублей. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, только за прошедшую неделю у 122 жителей региона мошенники похитили более 35 миллионов рублей. Чаще всего красноярцы поддаются на уловки незнакомцев в Интернете (39 случаев), оказываются под влиянием лжесотрудников спецслужб и организаций (35 случаев) и становятся жертвами фишинговых ссылок на интернет-магазины (22 случая). По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела, — добавили в ведомстве. Напомним, что мошенники стали часто использовать схему с лжекурьерами.