С 21 марта парковка у торгово-развлекательного центра Океанис подорожала вдвое

Парковка у ТРЦ «Океанис» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде стала дороже. С 21 марта цена за час увеличилась с 50 до 100 рублей. При этом первые два часа по‑прежнему будут бесплатными. Для гостей аквапарка и термального комплекса парковка останется бесплатной.
Новые тарифы будут действовать и на открытой, и на подземной парковке, говорится на сайте торгового центра. Причины повышения — рост числа посетителей парка «Швейцария», которые оставляют машины на парковке ТРЦ, а также закрытие второго въезда на открытую стоянку из‑за строительства станции канатной дороги. Сейчас работает только въезд со стороны парка.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что парковки у ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде начали работать в платном режиме. А с 1 июня 2025 года в нижегородском аквапарке «Океанис» выросли цены на посещение.