В Калуге пройдет бизнес-форум креативных индустрий

Бизнес-форум креативных индустрий состоится 25 марта в инновационном культурном центре Калуги в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития бизнеса Калужской области.
На мероприятие приглашают предпринимателей, студентов вузов, учащихся школ креативных индустрий и отраслевых экспертов. Их ждут пленарное заседание «Креативные индустрии в Калужской области», тематические сессии и не только. Параллельно для учащихся высших учебных заведений и колледжей пройдет отдельная сессия, посвященная кадровому потенциалу региона.
В фойе на протяжении всего дня будет работать выставка работ студентов Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, КГУ им. К. Э. Циолковского, Калужского областного колледжа культуры и искусств, а также учащихся школ креативных индустрий Калуги и Обнинска.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.