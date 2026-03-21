В Красноярском крае бизнес вложит в модернизацию ЖКХ более 5 миллиардов рублей

В Красноярском крае бизнес вложит в модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры более 5 миллиардов рублей. В текущем году подписано уже 158 концессионных договоров. Большая часть проектов касается теплоснабжения — 83 соглашения на сумму около 1,9 миллиардов. Плюс 37 договоров в сфере водоснабжения на 1,4 миллиардов, 11 договоров в сфере водоотведения на 63 миллиона. И еще 27 соглашений касаются комплекса работ на 1,9 миллиарда рублей.