В Башкирии за сутки задержали 39 нетрезвых водителей

На дорогах Башкирии за сутки остановили 39 нетрезвых водителей.

Источник: Комсомольская правда

На дорогах Башкирии за минувшие сутки сотрудники ГАИ остановили 39 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства. Всего во время массовых проверок дорожные полицейские выявили более 1700 нарушений ПДД.

По данным ГАИ, из 39 нетрезвых водителей, которых остановили сотрудники дорожной полиции, пятеро сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Инспекторы выявили 75 фактов нарушения правил перевозки детей, а еще 27 автомобилистов выехали на встречную полосу, 9 из которых уже были лишены прав.

Массовые проверки водителей в городах и на трассах продолжаются, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.