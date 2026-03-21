В Башкирии за сутки задержали 39 нетрезвых водителей

На дорогах Башкирии за минувшие сутки сотрудники ГАИ остановили 39 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства. Всего во время массовых проверок дорожные полицейские выявили более 1700 нарушений ПДД.
По данным ГАИ, из 39 нетрезвых водителей, которых остановили сотрудники дорожной полиции, пятеро сели за руль в нетрезвом состоянии повторно. Инспекторы выявили 75 фактов нарушения правил перевозки детей, а еще 27 автомобилистов выехали на встречную полосу, 9 из которых уже были лишены прав.
Массовые проверки водителей в городах и на трассах продолжаются, сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.