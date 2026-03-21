В Ростове хотят оборудовать две перехватывающие парковки. Информация об этом появилась в канале донского губернатора.
Планируется, что новые парковки будут рассчитаны на 350 машино-мест. Объекты могут появиться на Восточном шоссе и на проспекте Шолохова. Таким образом власти намерены разгрузить центральные улицы. Водители, въезжающие в город, будут оставлять машины и далее следовать общественным транспортом.
Также в сообщении сказано, что в городе появятся четыре транспортно-пересадочных узла: «Центральный рынок», «Ж/д вокзал», «Сельмаш» и «Первомайская».