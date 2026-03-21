В городе Новодвинске в Архангельской области откроется молодежный центр

Современный молодежный центр создадут в городе Новодвинске Архангельской области при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в агентстве по делам молодежи региона.
Пространство откроют в здании бывшего детского сада на улице Ломоносова. Там проведут капитальный ремонт и установят новое оборудование.
В центре появятся залы для танцевальных и многоформатных мероприятий, конференц-залы, коворкинг для самостоятельной работы и проектной деятельности. Также там разместятся пространства для Движения первых и Юнармии, современный медиацентр с профессиональным оборудованием и зал для работы с беспилотными летательными аппаратами. Для неформального общения предусмотрены фудкорт и открытые общественные зоны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.