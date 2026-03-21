В Нальчике высадят сотню грецких орехов для «Сада памяти»

Сотню саженцев грецкого ореха высадят 10 апреля в городе Нальчике в ходе Международной акции «Сад памяти», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятие проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие».
Центральное мероприятие акции пройдет в Атажукинском парке. Саженцы высадят на площади 0,1 га. Всего в ходе акции, с апреля по июнь, на территории лесного фонда и в муниципалитетах республики проведут работы на 175,4 га. Планируется высадить 287,3 тыс. разных саженцев: ясеня, красного дуба, туи, березы, клена, груши, яблони, акации, липы и других.
«Международная акция “Сад памяти” имеет уже достаточно обширную историю и географию своего проведения. Каждый посаженный саженец — не просто дерево, а живой памятник подвигу наших героев, символ вечной благодарности и преемственности поколений», — отметил министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяс Шаваев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.