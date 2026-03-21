Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе села Тимирязево Пензенской области начался капитальный ремонт

Работы планируют завершить к началу нового учебного года.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт средней школы в селе Тимирязево Пензенской области стартовал при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Башмаковского района.

Специалисты уже приступили к нанесению чернового слоя штукатурки, засыпке песка для сухой стяжки, стробированию стен для укладки электропроводки. Также в учреждение закупят новое оборудование.

Ожидается, что работы завершат к началу нового учебного года. Всего в школе занимаются 70 ребят.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.