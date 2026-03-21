Ростовского адвоката обвиняют в многомиллионном мошенничестве

Как сообщили в Следкоме, адвоката из Ростова обвиняют в многомиллионном мошенничестве. Следователи уже завершили расследование уголовного дела, теперь женщину ждёт суд.

В 2020 году, по версии следствия, адвокат сообщила своему клиенту, пострадавшему от мошенников и обратившегося к ней за помощью, что нашла тех, кто похитил у него деньги. В качестве вознаграждения за возвращение денег адвокат потребовала 2 млн рублей. Мужчина оплатил эту сумму, но своих похищенных мошенниками денег так и не получил.

Через два года адвокат обманула еще двоих мужчин, обратившихся к ней за юридической помощью. На этот раз женщина уверяла клиентов, что у неё «есть широкие связи в правоохранительных органах», и она поможет им избежать уголовной ответственности. Такую работу она оценила уже в 4,4 млн рублей. Потерпевшие передали ей часть суммы, но оставшиеся деньги обвиняемая не получила, поскольку её разоблачили.

Как подчеркнули в Следкоме региона, женщина уже ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.