«Ротор» обыграл «Факел» в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Во втором тайме было много борьбы, много желания, но действительно голевых моментов соперники практически не создали. Волжане бились без устали, более того, в самой концовке «Ротор» мог забить второй гол усилиями Саида Алиева: Саид угрожал воротам на 86‑й и 88‑й минутах, но его удары не достигли цели. Последние минуты прошли под мощным давлением «Факела»: гости бросили все силы вперёд, пытаясь сравнять счёт. Но «Ротор» выстоял. Счёт так и остался 1:0 в пользу волгоградцев, которые одержали очень важную победу над лидером и вплотную подтянулись к заветной четвёрке.