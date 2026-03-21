Проезд в трамвае Верхняя Пышма — Екатеринбург подорожал

Стоимость проезда в трамвае между Екатеринбургом и Верхней Пышмой увеличилась. Об этом сообщили на официальном сайте компании «Верхнепышминский трамвай».
Как сказано в документе, новые тарифы начали действовать с 20 марта текущего года. Маршрут трамвая между городами поделен на три основных участка. Стоимость проезда для пассажира зависит от длины поездки.
Согласно информации на сайте, стоимость проезда на первом участке от трамвайного кольца в Верхней Пышме до остановки «Развилки» стоит 30 рублей. Ранее проезд до «Развилок» стоил 25 рублей.
Второй участок от остановки «Озеро Лебяжье» до остановки «Чуцкаева» будет стоить 40 рублей вместо 34 рублей.
Стоимость проезда от остановки «Пышминские озерки» до конечной остановки в Екатеринбурге «Фрезеровщиков» выросла до 30 рублей. Ранее поезда на третьем участке стоила 25 рублей.
За поездку от конечной в Верхней Пышме до конечной в Екатеринбурге пассажиры начнут платить 50,5 рублей. Ранее проезд по всем трем участкам Верхнепышминского трамвая стоил 43,5 рублей. Провоз багажа стоит 30 рублей. Ранее стоимость проезда повышали в марте 2025 года.