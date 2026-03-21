БЖД: пассажиров поезда Гомель — Витебск пересадят в другой состав в Могилеве

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 21 марта, поезд № 614 Гомель-Витебск с отправлением из Гомеля в 06.27 и прибытием в Витебск в 12.55 по техническим причинам был остановлен на станции Быхов. Причина состояла в неисправности состава.

В БЖД отметили, что в целях доставки пассажиров на станцию Быхов направили вспомогательный локомотив. Состав выехал с указанной станции в 10.05. Он прибудет на станцию Могилев-1 с задержкой примерно 1 час 20 минут.

«Для обеспечения более комфортного проезда пассажиров на станции Могилев-1 будет организована их пересадка в другой подвижной состав», — отметили в БЖД.

И обратили внимание, что принимаются все возможные меры по уменьшению времени опоздания поезда.

