Единый проездной в Минске дорожает сразу на 8,87 рубля до 65,84

В Минске увеличится стоимость единого проездного.

Источник: Комсомольская правда

Единый проездной в Минске дорожает сразу на 8,87 рубля до 65,84. Решение Мингорисполкома № 1016 от 19 марта 2026 года опубликовано на Национальном правовом портале.

В белорусской столице увеличится стоимость талонов на наземный транспорт. Подорожают и жетоны в метро. Также станет дороже и единый проездной на все виды транспорта, включая метро: с 56,97 рубля до 65,84, то есть на 8,87 рубля.

Решение вступит в силу через пять дней после официального опубликования.

Тем временем власти озвучили полную стоимость талона на проезд в транспорте Минска.

