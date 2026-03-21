Автор «Лествицы». Что запрещено в день Иоанна Лествичника 22 марта 2026 года

22 марта православные христиане чтят память преподобного Иоанна Лествичника. Подробнее о том, что можно и что нельзя делать в этот день, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Четвёртое воскресенье Великого поста посвящено преподобному Иоанну Лествичнику. Церковь почитает его как подвижника, сумевшего доступно описать законы духовной жизни.
В этот день также вспоминают сорок мучеников Севастийских. Праздник относится к одному из наиболее чтимых в православии.
Иоанн Лествичник: житие.
Иоанн родился около 570 года, по преданию — в семье святых Ксенофонта и Марии. В 16 лет пришёл в Синайский монастырь и стал учеником аввы Мартирия. При пострижении один из старцев, авва Стратигий предсказал, что юноша станет великим светильником Церкви Христовой.
После смерти наставника, прожив на Синае 19 лет, Иоанн ушёл в полное уединение — в пустынное место под названием Фола. Там он провёл сорок лет в молчании, молитве, посте и покаянных слезах. О своём подвиге говорил кратко: «Я не постился чрезмерно и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся…, и Господь скоро спас меня». Слава о его святости разнеслась далеко: к нему приходили люди всех сословий — от простых монахов до вельмож.
В 75 лет Иоанн был избран игуменом Синайской обители. Около четырёх лет управлял монастырём. Именно в это время настоятель Раифской обители попросил его написать руководство для монашеского восхождения к Богу. Так появилась «Лествица»: тридцать глав-ступеней, каждая из которых описывает добродетель или борьбу со страстью. Тридцать — по числу лет Христа до выхода на общественное служение. Книга стала одной из главных в православной аскетике и читается в монастырях по сей день. Иоанн скончался около 649 года — мирно, в глубокой старости.
Народные приметы и традиции в день памяти Иоанна Лествичника 22 марта 2026 года.
Считается, что главная традиция дня — испечь «лесенки». Хозяйки раскатывали два жгута из теста, клали их параллельно, а поперёк укладывали пирожки — получалась лестница. Число ступенек равнялось числу членов семьи. Каждый должен был съесть свою «лесенку» — к здоровью на весь год.
Остальные приметы связаны с погодой. Так, если человек заметил, что в этот день одуванчик зацвёл, то лето будет коротким. Если на берёзе есть листва, а на ольхе нет — к засушливому лету. Верили, что высокий полёт диких гусей предвещал множество осадков. А если они летели низко над землёй, то дожди будут редкими.
Что можно делать в день памяти Иоанна Лествичника 22 марта 2026 года.
В этот день рекомендуется посетить торжественную литургию. В храмах совершается праздничная служба с акафистом Иоанну Лествичнику.
Лучший способ провести 22 марта — открыть и почитать «Лествицу», книгу Иоанна. По одной главе-ступени в день, с размышлением.
В день памяти Иоанна Лествичника необходимо совершить как можно больше дел милосердия. Пост без этого — просто диета. А праздник особенно располагает к помощи нуждающимся.
Что нельзя делать в день памяти Иоанна Лествичника 22 марта 2026 года.
22 марта молодожёнам не рекомендуется ходить в гости к родителям. Это один из главных народных запретов дня. По поверью, это может привести к ссоре в семье — долгой и болезненной.
Кроме того, в день памяти Иоанна Лествичника нельзя сплетничать и болтать без умолку. Согласно поверью, лишние слова в этот день оборачиваются против говорящего.
Ещё один запрет, связанный с ссорами — нельзя выяснять отношения с родственниками. Верили, что конфликт в этот день надолго отравит отношения, и восстановить их будет очень трудно.
Также нельзя давать в долг деньги, хлеб и соль. Особенно сторого — если в доме есть маленький ребёнок. Считается, что вместе с одолженным уходит счастливая судьба малыша.
О чём молятся Иоанну Лествичнику 22 марта 2026 года.
Иоанн Лествичник — учитель духовного пути. Его «Лествица» — самое практическое руководство по борьбе с человеческими страстями из всего, что написано в православной аскетике. Именно это определяет молитвенные прошения к нему.
Середина Великого поста — самый трудный момент. Поэтому к Иоанну обращаются с просьбой дать силы выдержать пост до конца, не ослабеть духом и не упасть с лестницы.
«Лествица» — книга о страстях и о том, как с ними бороться. Православные христиане обращаются к Иоанну при борьбе с гневом, унынием, осуждением, тщеславием, чревоугодием — всем, о чём он писал сам.
Иоанн считал смирение главной из добродетелей. К нему молятся о даровании кротости — особенно тем, кто страдает от вспыльчивости и гордыни.
При жизни к Иоанну шли тысячи людей за словом наставления. Сегодня к нему обращаются за тем, чтобы найти хорошего духовника или понять правильный путь в сложной ситуации.