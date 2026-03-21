Автор «Лествицы». Что запрещено в день Иоанна Лествичника 22 марта 2026 года

В 75 лет Иоанн был избран игуменом Синайской обители. Около четырёх лет управлял монастырём. Именно в это время настоятель Раифской обители попросил его написать руководство для монашеского восхождения к Богу. Так появилась «Лествица»: тридцать глав-ступеней, каждая из которых описывает добродетель или борьбу со страстью. Тридцать — по числу лет Христа до выхода на общественное служение. Книга стала одной из главных в православной аскетике и читается в монастырях по сей день. Иоанн скончался около 649 года — мирно, в глубокой старости.