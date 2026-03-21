Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине года

По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года — разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня.