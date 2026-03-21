Страшный грех! Что со времён Руси строго запрещено на Сороки 22 марта 2026

Зимней ночью воинов раздели донага и поставили на лёд озера. Рядом на берегу топили баню — соблазн для тех, кто захочет спастись ценой отречения. В первый час ночи один из воинов не выдержал и побежал к бане — но едва переступил порог, упал замертво. В третий час ночи, по преданию, над озером воссияло небесное сияние, вода потеплела. Тюремный сторож Аглаий увидел это и — потрясённый — сбросил одежду, вошёл в воду и объявил себя христианином. Число мучеников снова стало сорок.