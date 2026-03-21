Страшный грех! Что со времён Руси строго запрещено на Сороки 22 марта 2026

День памяти сорока мучеников Севастийских ежегодно отмечается 22 марта.
Какой праздник отмечают 22 марта 2026 года?
Сороки — так день памяти сорока мучеников Севастийских называли на Руси. В 2026 году дата выпадает на Великий пост. Праздник относится к одному из наиболее чтимых в православии: в этот день, несмотря на пост, разрешается выпить немного вина, а церковный устав смягчается.
Сорок мучеников Севастийских: история и смысл праздника.
В 320 году в городе Севастии стоял XII Молниеносный легион Рима. В его составе было сорок воинов-христиан родом из Каппадокии. Их командир Агрикола потребовал принести жертву языческим богам — все сорок отказались. Их бросили в темницу, пытались запугать и уговорить — безуспешно. Тогда прибыл знатный сановник Лисий и приговорил упрямцев к смерти.
Зимней ночью воинов раздели донага и поставили на лёд озера. Рядом на берегу топили баню — соблазн для тех, кто захочет спастись ценой отречения. В первый час ночи один из воинов не выдержал и побежал к бане — но едва переступил порог, упал замертво. В третий час ночи, по преданию, над озером воссияло небесное сияние, вода потеплела. Тюремный сторож Аглаий увидел это и — потрясённый — сбросил одежду, вошёл в воду и объявил себя христианином. Число мучеников снова стало сорок.
Наутро истязатели с изумлением обнаружили, что воины живы. Их вывели из воды, перебили голени и сожгли. Останки бросили в реку. Через три дня мученики явились во сне епископу Севастийскому Петру и велели извлечь кости из воды. Он нашёл их сияющими, как звёзды, и похоронил с честью. Имена всех сорока мучеников сохранились — среди них Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Валерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.
Народные приметы и традиции в день памяти сорока мучеников Севастийских 22 марта 2026 года.
Все народные приметы связаны с погодой. Так, тёплая погода на Сороки означала, что следующие сорок дней будут такими же. А если настигнут морозы — сорок ночных заморозков обеспечено. При этом холода — хороший знак для земледельцев. Верили, что в случае морозов лето будет тёплым и урожайным.
Считается, что первый гром в этот день — плохой знак. Погодное явление предвещало неурожай и голод. В случае, если снег ещё лежит в день памяти сорока мучеников Севастийских — на Пасхальной неделе тепла ожидать не стоит. Весна затянется, и даже к Пасхе погода не устоится.
Существует и примета, связанная со скворцами: если к 22 марта они прилетели — лето будет очень тёплым. А если удалось увидеть больше десяти птиц — это к богатому урожаю.
Что можно делать в день памяти сорока мучеников Севастийских 22 марта 2026 года.
22 марта отмечают один из самых значимых праздников в период Великого поста. Поэтому в храмах служится торжественная литургия, которую рекомендуется посетить.
В Сороки принято посещать могилы усопших и заказывать молебны в храме. Это не только дань памяти, но и просьба о милости для душ.
Существует народная традиция: в честь сорока мучеников поставить в храме сорок свечей и совершить сорок земных поклонов с молитвой.
Хорошо выйти на улицу, чтобы продолжить встречать весну. Можно отправиться на прогулку, понаблюдать за птицами и природой.
Что нельзя делать в день памяти сорока мучеников Севастийских 22 марта 2026 года.
В этот день нельзя заниматься физическим трудом: убираться в доме, стирать, шить или делать ремонт. Народная традиция предписывала отдых от тяжёлой работы и соблюдение духовной дисциплины.
В Сороки нельзя отказывать в помощи и милостыне. Считалось, что если человек откажет просящему, это может принести ему потери и неудачи. Особенно важно было подавать нуждающимся.
В день памяти сорока мучеников Севастийских нельзя давать деньги в долг. Верили, что одолженные на Сороки деньги не вернутся. Поэтому рекомендуется отложить все финансовые дела.
Строго запрещено ссориться, сквернословить и злиться. Злоба и ругань в день памяти мучеников может принести беду. Весь день следует провести в мире и добросердечии.
О чём молятся в день памяти сорока мучеников Севастийских 22 марта 2026 года.
Православные христиане в этот день молятся о защите воинов — это главное обращение к Севастийским мученикам — о тех, кто служит и воюет. Жёны и матери военнослужащих молятся о благополучном возвращении своих мужей и сыновей.
Ещё одна важная молитва — об укреплении веры и стойкости в испытаниях. Мученики простояли всю ночь на льду, не отступив. К ним обращаются, когда нужна духовная твёрдость — в период гонений, соблазнов и жизненных испытаний.
По преданию, над озером в ту ночь воссияло небесное сияние. Поэтому мученикам молятся об исцелении болезней — особенно при тяжёлых и затяжных болезнях.
Согласно старинному поверью, в день памяти сорока мучеников Севастийских судьба человека может измениться к лучшему — обращаются и за этим. Молитва в этот день особенно действенна.