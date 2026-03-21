Нижегородские предприятия могут побороться за победу в премии «Экспортер года»

Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородские предприятия к участию в премии «Экспортер года. Сделано в России». Об этом он написал в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что область традиционно входит в число лидеров по развитию высокотехнологичного экспорта.

«Наши ИТ-решения и промышленная продукция востребованы далеко за пределами России. Регион торгует с более чем 100 странами мира. Мы экспортируем оборудование, пластмассу и изделия из нее, фармацевтическую продукцию и многое другое», — написал Глеб Никитин.

Нижегородская область зарекомендовала себя в качестве площадки международной кооперации и деловой активности. Важную роль также играет то, что регион является одним из крупнейших транспортно-логистических узлов.

Компании, которые работают на внешних рынках, могут участвовать в премии Российского экспортного центра. В этом году расширена линейка номинаций — акцент сделан на технологичный бизнес. Заявку можно подать до 31 мая на сайте премии.

Напомним, Глеб Никитин наградил производителей товаров, вошедших в «Золотую сотню» России.