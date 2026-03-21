Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

«Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Два года назад мы запустили общенациональную акцию “Таза Казакстан”. Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации», — сказал Токаев.