Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Наурыз — это время духовного очищения и обновления, подчеркнул президент.
«Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Два года назад мы запустили общенациональную акцию “Таза Казакстан”. Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации», — сказал Токаев.
Он также добавил, что эта благородная миссия должна стать для казахстанцев постоянным делом и неотъемлемой частью облика нации.
«В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты. Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие», — поздравил Токаев.