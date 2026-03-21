Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

Источник: Sputnik.kz

Наурыз — это время духовного очищения и обновления, подчеркнул президент.

«Понятие чистоты имеет всеобъемлющий смысл. Прежде всего, она означает чистоту помыслов, чистоту сознания и намерений. Два года назад мы запустили общенациональную акцию “Таза Казакстан”. Этот масштабный проект получил широкую всенародную поддержку, особенно среди молодежи. Осознанность и чистота помыслов наших граждан подтверждаются реальными делами. Такие черты, как аккуратность, пунктуальность и самодисциплина становятся неотъемлемыми качествами нашей нации», — сказал Токаев.

Он также добавил, что эта благородная миссия должна стать для казахстанцев постоянным делом и неотъемлемой частью облика нации.

«В праздник Наурыз особенно важно широко разъяснять суть философии Чистоты. Верю, что в этот исторический момент, когда оживает природа и обновляется страна, каждое пожелание обретает особую силу. Поэтому, прежде всего, пусть на нашей земле царят мир и благополучие», — поздравил Токаев.